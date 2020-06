Razzien gegen mutmaßliche Gülen-Anhänger in der Türkei

Die türkischen Behörden haben in zahlreichen Provinzen Razzien in Verbindung mit dem Putschversuch vor fast vier Jahren durchgeführt. Die Festnahme von 318 Verdächtigen sei angeordnet worden, meldete die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu am Dienstag. Darunter seien aktive und ehemalige Soldaten.