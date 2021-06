Rechnungshof: Präsidentin Bersani trifft Landeshauptmann Kompatscher

Die neue Präsidentin der Rechtssprechungsabteilung am regionalen Rechnungshof in Trient, Chiara Bersani, ist am gestrigen im Landhaus 1 in Bozen mit Landeshauptmann Arno Kompatscher zusammengetroffen.