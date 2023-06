Rechnungsprüfer des Landes ernannt

Das Kollegium der Rechnungsprüferinnen und Rechnungsprüfer des Landes steht fest: Die Landesregierung hat am Dienstag Arnold Zani, der zum Präsidenten ernannt wurde, Rocco Giusta und Tania Toller zu Mitgliedern des Kollegiums ernannt. Die Ersatzmitglieder heißen Alessandra Angeletti und Mauro Angeli.Die Aufgabe des Kollegiums besteht darin, die buchhalterische, finanzielle und wirtschaftliche Ordnungsmäßigkeit der Tätigkeiten der Landesverwaltung zu überprüfen. Dies geschieht in Absprache mit der Kontrollsektion des Rechnungshofes. Das Kollegium bleibt ab der Ernennung für den Dreijahreszeitraum 2023-2025 im Amt und in jedem Fall bis zur Genehmigung der allgemeinen Rechnungslegung des dritten Haushaltsjahres. Die Zusammensetzung des Kollegiums richtet sich nach dem vorgesehenen Gleichgewicht der Geschlechter und Sprachgruppen.Bis zum 11. November 2022 hatten interessierte Rechnungsprüferinnen und -prüfer die Möglichkeit, sich im dafür vorgesehenen Verzeichnis der Kandidaten für die Ernennung zu Rechnungsprüfern eintragen zu lassen, sofern sie die Zugangsbedingungen mitbrachten. Dieses Verzeichnis wurde am 17. Jänner genehmigt. In der Folge wurden die heute nominierten Mitglieder und Ersatzmitglieder wie vorgesehen aus diesem Verzeichnis ausgelost.