Recovery: Land hat bereits 70 Millionen Euro erhalten

36,7 Millionen Euro wurden für den Sanitätsbereich zugewiesen, 18 Millionen für nachhaltige und ökologisch innovative Projekte an den Sozialen Wohnbau zugewiesen, 8,6 Millionen für den Ankauf umweltfreundlicher Busse und 9,2 Millionen für Infrastrukturprojekte für eine nachhaltige Mobilität.Die Landesregierung hat am Dienstag auch die Einsetzung einer Steuerungsgruppe beschlossen und diese durch eine Stabstelle zu unterstützen. Die Steuerungsgruppe, die sich unter dem Vorsitz des Landeshauptmannes aus dem Generaldirektor und dem Generalsekretär der Landesregierung sowie den Ressortdirektoren zusammensetzen wird, wird die Vorgangsweise und die Abrechnungsmodalitäten koordinieren und auf lokaler Ebene alle Maßnahmen abstimmen.„Dadurch soll garantiert werden, dass alle Bereiche zum Zug kommen und diese Mittel in Südtirol gut ausgeschöpft werden. Ziel ist es durch die Ökologisierung, Digitalisierung und durch die Stärkung des Arbeitsmarktes gut aus der Krise herauszukommen“, so Landeshauptmann Arno Kompatscher am Dienstag in der Pressekonferenz nach der Sitzung der Landesregierung.

ansa/stol