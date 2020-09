Referendum: 60 bis 64 Prozent stimmen laut Exit Polls mit „Ja“

Laut der italienischen Nachrichtenagentur Ansa sollen laut Exit Polls zwischen 60 und 64 Prozent der Italiener für eine Verkleinerung, also mit „Ja“ gestimmt haben. Zwischen 36 und 40 Prozent hingegen mit „Nein“.Demnach soll die Zahl der Parlamentarier in Italien von 945 auf 600 reduziert werden. Die Reform war bereits 4 Mal mit großer Mehrheit vom Parlament gebilligt worden. Die Reform sollte jetzt durch das Referendum bestätigt werden. Für die Gültigkeit der Volksbefragung ist kein Quorum notwendig.Mit der Verkleinerung spare man eine Milliarde Euro pro Legislatur, argumentiert die für die Reform verantwortliche regierende Fünf Sterne-Bewegung.Die Gruppierung setzt sich schon seit Jahren für eine Reduzierung der Kosten der Politik ein. Mit der Reform sollen außerdem Entscheidungsprozesse beschleunigt werden. Die Gegner der Reform, zu denen auch der ehemalige EU-Kommissionspräsident Romano Prodi zählt, erwidern, dass die Reform an den demokratischen Prinzipien rüttle, da diese die Repräsentativität der Parlamentskammern beschneide.Mit dem Sieg des „Ja“, würde Südtirol einen Sitz im Senat verlieren. Die Sitze in der Abgeordnetenkammer werden hingegen wieder regional vergeben. Die Region Trentino-Südtirol würde künftig nur noch 7 statt 11 Mandate erhalten.

