Aktuell liegt die Wahlbeteiligung in Südtirol bei 26 Prozent. Den höchsten Anteil verzeichnet derzeit Branzoll mit 44 Prozent, während Rodeneck mit 8,9 Prozent den niedrigsten Wert aufweist.<BR \/><BR \/>Auf gesamtstaatlicher Ebene liegt die Beteiligung beim Referendum zur Justizreform bei knapp 40 Prozent.<h3>\r\nMorgen bis 15 Uhr wählen<\/h3>Auch am morgigen Montag sind die Wahllokale geöffnet, und zwar von 7 bis 15 Uhr. Wahlberechtigt sind italienische Staatsbürgerinnen und Staatsbürger ab 18 Jahren.<BR \/><BR \/>Für die Gültigkeit des Referendums ist kein Mindestquorum erforderlich. Maßgeblich ist die Mehrheit der gültig abgegebenen Stimmen.<BR \/><BR \/>Die Stimmabgabe erfolgt im jeweils zugewiesenen Wahllokal der Wohnsitzgemeinde. Mitzubringen sind ein gültiger Personalausweis oder ein gleichwertiges Ausweisdokument sowie der Wahlausweis.<BR \/><BR \/><i><b>Hier erklärt Elmar Pichler Rolle, worum es genau im Referendum geht:<\/b><\/i><BR \/><BR \/>\n\n<video-jw video-id="yXWW7vpp"><\/video-jw>\n