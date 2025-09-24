Die Neuerungen betreffen vor allem die mündliche Prüfung. Künftig müssen die Schülerinnen und Schüler vier Fächer absolvieren, die jedes Jahr im Jänner vom Bildungsministerium festgelegt werden. Ein Rücktritt vom mündlichen Teil wird nicht mehr möglich sein: Wer nicht antritt, gilt automatisch als durchgefallen. Zudem entscheidet auch die Verhaltensnote über die Zulassung – liegt sie unter sechs, darf man erst gar nicht antreten.<BR \/><BR \/>Geändert wird außerdem die Zusammensetzung der Kommissionen: Statt sieben Mitgliedern sollen künftig nur fünf prüfen. Auch das Punktesystem wird angepasst. Für besonders gute Leistungen gibt es weiterhin Bonuspunkte, allerdings maximal drei – und nur, wenn das Gesamtergebnis inklusive Schulguthaben mindestens 97 Punkte erreicht.<BR \/><BR \/>Darüber hinaus wird die enge Verzahnung von Schule und Berufsausbildung gestärkt. Der bisherige Lernbereich „Übergreifende Kompetenzen und Orientierung“ trägt künftig die Bezeichnung „Schule-Arbeitswelt“.<BR \/><BR \/>Unabhängig von möglichen Änderungen am Gesetzesdekret stehen die Termine bereits fest: Die erste schriftliche Prüfung für Südtiroler Maturanten (Deutsch) ist für den 18. Juni 2026 angesetzt, die zweite (schultypische Fächer) für den 19. Juni. Die dritte Klausur in Italienisch folgt am 22. Juni. Ab Mitte Juni beginnen die mündlichen Prüfungen.