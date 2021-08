Reform: So soll die Euregio auf Vordermann gebracht werden

Papiertiger, Plauderrunde, Politikkonstrukt: Die Euregio (Nord- und Südtirol plus Trentino) muss manche Kritik einstecken. Damit soll Schluss sein. Die 3 Landeshauptleute werden am Sonntag, 22. August, 2 Verträge für eine grundlegende Reform unterzeichnen. Was soll anders werden? + Von Stephan Pfeifhofer