Regierung: 25 Millionen Euro zur Förderung lokaler Lebensmittel

Ziel der Initiative ist es, das italienische Agrar- und Lebensmittelsystem zu stärken, die Produktion hochwertiger italienischer Lebensmittel zu steigern, die Produktionskosten für landwirtschaftliche Betriebe zu senken. Außerdem will die Regierung Krisen vorbeugen, indem die Sicherheit der Lebensmittelvorräte und -lieferungen gewährleistet wird, verlautete aus Rom.Landwirtschaftsminister Francesco Lollobrigida betonte, dass der Schutz der italienischen Landwirtschaft und die Aufwertung italienischer Lebensmittelprodukte eine Priorität für die Regierung sei. Der Minister sprach sich gegen EU-Labels für Lebensmittel wie Nutriscore aus, eine Kennzeichnung in Ampelfarben als Hinweis auf Zucker- und Fettgehalt. Er sei gegen die Einführung „jeglicher Produktklassifizierungsinstrumente zum Nachteil der italienischen Agrar- und Ernährungswirtschaft“, sagte er.„Es ist die Qualität der Lebensmittel, die Italien zu einem Spitzenreiter in der Welt macht. Für unsere Nation ist es von grundlegender Bedeutung, diese Kultur zu bewahren, zu festigen und weiterzuentwickeln“, erklärte der Fraktionsvorsitzende der „Fratelli d'Italia“ im Parlament, Tommaso Foti.In den vergangenen 10 Jahren wurden in Italien mehr als 26.000 Ställe geschlossen, beklagte Minister Lollobrigida. Das seien 50 Prozent aller Ställe im Land. Einige Landwirte hätten die Aussaat ausgesetzt, obwohl Weizen und Mais knapp sind, weil die Kosten nicht tragbar seien. Lollobrigida plant auch eine effizientere Nutzung der Wasserressourcen durch Wasserreservoirs und die Modernisierung und Erweiterung der Wassernetze.