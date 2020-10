Regierung arbeitet an neuem Dekret: Kommt der Lockdown?

Vor allem die Regionen, allen voran Kampanien und die Lombardei, die mittlerweile zusammen insgesamt 8000 Infizierte verzeichnen, drängen auf neue, drastische Maßnahmen, und die Regierung erwägt, alle nicht unbedingt notwendigen Aktivitäten auf dem gesamten Staatsgebiet stärker einzuschränken, um die Zahl der Corona-Infektionen einzudämmen.Neben Conte sei auch Gesundheitsminister Roberto Speranza mehr denn je davon überzeugt, dass die Regeln jetzt verschärft werden müssen, bevor die Situation aus dem Ruder läuft. Die Pläne lägen bereits in der Schublade, das neue Dekret könnte bereits in der kommenden 10 Tagen in Kraft treten, so heißt es.Über folgende Maßnahmen wird laut dem „Corriere“ derzeit in Rom diskutiert:Der Lockdown soll – wenn er denn kommt – nicht so streng wie im Frühjahr sein, dennoch: Menschen sollen das Haus nur verlassen dürfen, um Einzukaufen, zur Arbeit und zur Schule zu gehen. Die Schulen und Kindergärten sollen weiter geöffnet bleiben.Das Reisen zwischen den Regionen könnten wieder eingeschränkt werden.Die vorherrschende Hypothese sieht eine Ausgangssperre ab 21 Uhr auf dem gesamten Staatsgebiet vor, die Schließung von Turnhallen, Schwimmbädern, Bars, Restaurants und die Schließung von Geschäften an Wochenenden vor.Es gibt jedoch noch eine andere Möglichkeit, die in Erwägung gezogen wird, und zwar eine weniger strenge Beschränkung für Geschäfte und eine Ausgangssperre erst ab 22 Uhr.Eine endgültige Entscheidung wird nach der Analyse der neuesten Daten aus dem täglichen Bulletin und des wöchentlichen Monitorings getroffen werden, Fakt ist: Im Palazzo Chigi wird bereits an einem neuen Dekret gefeilt.

