Das neue „Decreto Bollette bis“ führt eine Obergrenze für Gas ein, das zur Stromerzeugung genutzt wird. Der Preis wird bei 59 Euro pro Megawattstunde (MWh) gedeckelt. Die Maßnahme tritt im Jänner 2027 in Kraft und ist auf 18 Monate angelegt. Der Schritt soll den Strom-Großhandelspreis (PUN) senken, nachdem die Gaspreise im Oktober 2026 drastisch gestiegen sind.<BR \/><BR \/>Obwohl Umwelt- und Energieminister Gilberto Pichetto Fratin von einem „konkreten ersten Schritt“ und einer „deutlichen Entlastung“ spricht, bleibt der finanzielle Effekt für die privaten Haushalte gering, wie italienische Medien unter Berufung auf Experten berichten.<BR \/><BR \/>Die Senkung des Großhandelspreises wird auf etwa 15 Euro pro Megawattstunde geschätzt. Da die reinen Rohstoffkosten nur rund die Hälfte einer Stromrechnung ausmachen (der Rest entfällt auf Steuern, Systemkosten und Netzgebühren), spart eine durchschnittliche Familie weniger als 30 Euro im Jahr. Experten kalkulieren aufgrund variabler Marktbedingungen real sogar nur mit einer Ersparnis von 10 bis 17 Euro jährlich.<BR \/><BR \/>Die Maßnahme betrifft italienweit rund 18 Millionen Kunden, allerdings nicht gleichermaßen: Nur Kunden mit variablem Stromtarif, deren Preise an den PUN gekoppelt sind.