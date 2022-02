Regierung Draghi seit einem Jahr im Amt: Was bringt 2022?

Am heutigen Sonntag feiert Mario Draghi sein einjähriges Jubiläum als Ministerpräsident. Nachdem er am 13. Februar 2021 als externer Retter eingesetzt wurde, läuft seine Amtszeit bis zu den nächsten Parlamentswahlen im Frühjahr 2023. Ob die zweite Hälfte der Mission so erfolgreich und harmonisch verläuft, ist jedoch ungewiss. Vor allem nach den turbulenten Wahlen des Staatspräsidenten, als 7 Wahlgänge scheiterten und am Ende Amtsinhaber Sergio Mattarella (80) wiedergewählt wurde, fragen sich Experten: Droht Italien der Rückfall in den Chaos-Modus?