Regierung ernennt Antisemitismus-Beauftragte

Die jüdische Gemeinde in Rom begrüßte den Schritt als „bedeutsam und notwendig“, wie die Nachrichtenagentur Ansa am Donnerstag schrieb. Die Vertretung der jüdischen Gemeinden in Italien UCEI sprach von einer „wachsenden Bedrohung“. Andere europäische Staaten, auch Deutschland, hätten das Amt schon. Santerini, die an der katholischen Universität Mailand tätig ist, wies in ihrer Reaktion auf Twitter auf das internationale Gedenken zum 75. Jahrestag der Befreiung des deutschen Konzentrationslagers Auschwitz am 27. Januar 1945 hin.





L’Italia venerdì avrà il “Coordinatore nazionale per la lotta contro l’antisemitismo”. Al Consiglio dei Ministri nomineremo la professoressa Milena Santerini — Giuseppe Conte (@GiuseppeConteIT) January 15, 2020

Grazie al Presidente @GiuseppeConteIT per la nomina a coordinatrice per la lotta al l’antisemitismo in Italia. Il 27 gennaio ricorderemo fin dove può arrivare l’odio che tutti insieme dobbiamo combattere. — Milena Santerini (@MilenaSanterini) January 15, 2020

In jüngerer Zeit hatten Medien in Italien wiederholt über antisemitische Anfeindungen berichtet. Für Schlagzeilen sorgte ein Vorfall zum Jahreswechsel in Venedig. Dabei soll der linke Politiker Arturo Scotto von womöglich Rechtsradikalen attackiert worden sein. Es sollen Sprüche gegen das Nazi-Opfer Anne Frank gefallen sein. 2019 hatte die italienische Holocaust-Überlebende und Senatorin Liliana Segre (89) nach vielen antisemitischen Schmähungen Polizeischutz bekommen.Unter der Twitter-Mitteilung Contes vom Mittwochabend waren auch viele negative Reaktionen, etwa von Menschen, die die Ernennung als „überflüssig“ einstuften.

dpa