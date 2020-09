Regierung in Rom schließt zweiten Lockdown aus

„Es wird zu keinem neuen kompletten Lockdown kommen“, versicherte Außenminister Luigi Di Maio.Er rief die Italiener auf, sich streng an die Vorsichtsmaßnahmen zu halten. „Vom verantwortungsbewussten Verhalten der Italiener hängen die Maßnahmen ab, die wir im Herbst ergreifen werden“, sagte der 5-Sterne-Spitzenpolitiker.Italien zähle zu Europas Schlusslichtern, was die Zahl der Neuansteckungen betreffe. Dies sei den Opfern der Bevölkerung zu danken.Laut Italiens Oberstem Gesundheitsinstitut (ISS) sei die Zahl der täglich gemeldeten Neuansteckungen steigend, doch Italien befinde sich in einer anderen epidemiologischen Phase als jener im vergangenen Februar. Die meisten Covid-19-Träger seien derzeit symptomfrei.Inzwischen vergrößert sich die Zahl der Prominenten, die sich mit dem Coronavirus angesteckt haben.

