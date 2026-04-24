Staatspräsident Sergio Mattarella – der Gesetze aus verfassungsrechtlichen Gründen ablehnen kann - hatte in den vergangenen Tagen wie die Opposition Vorbehalte geäußert und die Regierung damit in eine schwierige Lage gebracht.<BR \/><BR \/>Um das Problem zu lösen, ließ Ministerpräsidentin Giorgia Meloni das Sicherheitspaket unverändert, um dessen Verfall zu verhindern. Der Ministerrat verabschiedete kurz nach der endgültigen Zustimmung des Parlaments zum ursprünglichen Text ein separates Dekret mit den Änderungen zum Remigrationsbonus.<BR \/><BR \/>„Wir hätten es vorgezogen, die Korrekturen während des Verfahrens vorzunehmen, aber das hätte zum Verfall des Dekrets geführt und einige Probleme verursacht“, sagte Meloni vor Journalisten.<BR \/><BR \/>Nach dem ursprünglichen Plan sollten Anwälte, die Migranten bei der freiwilligen Rückkehr unterstützen, staatliche Mittel nur dann erhalten, wenn das Verfahren erfolgreich abgeschlossen wird. Für diese Prämien waren bis 2028 rund 1,2 Milliarden Euro vorgesehen.<BR \/><BR \/>Die Änderungen der Regierung sehen vor, dass Zahlungen in Höhe von etwa 615 Euro nicht nur an Anwälte, sondern auch an andere Fachkräfte gehen können, die Migranten unterstützen, und dass die Boni auch dann ausgezahlt werden, wenn die Rückführung nicht abgeschlossen wird, heißt es in einer Mitteilung der Regierung. <BR \/><BR \/>Das Innenministerium soll demnächst die Kriterien zur Bestimmung der Vertreter festgelegen, die die Rückkehrberatung durchführen können, sowie die Modalitäten für die Auszahlung der entsprechenden Vergütung. <BR \/>Der Anwaltsverband hatte erklärt, der ursprüngliche Vorschlag der Regierung berge die Gefahr, Fachleute zu Instrumenten der Politik der rechten Regierung zu machen, Migranten in ihre Herkunftsländer zurückzuschicken. „Das ist eine sehr ernste Angelegenheit für die Würde des Parlaments, aber auch für die Qualität der italienischen Demokratie“, sagte Nicola Fratoianni von der Partei Alleanza Verdi e Sinistra.