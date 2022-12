Regierung schließt Verlängerung des Superbonus 110 Prozent aus

Zahlreiche Parlamentarier hatten sich in den vergangenen Tagen bei der Umsetzung des „Decreto Aiuti quater“ für eine uneingeschränkte Verlängerung des Superbonus 110 Prozent ausgesprochen. Dem will die italienische Regierung um Ministerpräsidentin Giorgia Meloni allerdings nicht nachkommen.Der 25. November war der Termin, bis zu dem Kondominien die Mitteilung über den Beginn der Arbeiten einreichen mussten, um für das Jahr 2023 die 110 Prozent des Superbonus in Anspruch nehmen zu können. Wer seinen Antrag seit dem 26. November eingereicht hat, der hat Anspruch auf einen 90-Prozent-Bonus – Zehntausende Euro Unterschied kann das ausmachen.Der Regierung fehle nun schlicht der finanzielle Spielraum, um die am 25. November geschlossenen Fristen wieder zu öffnen und am ursprünglichen 110-Prozent-Bonus festzuhalten. Dies erklärt Unterstaatssekretär Giovanbattista Fazzolari gegenüber der italienischen Wirtschaftszeitung „IlSole24Ore“. Das Problem seien die noch offenen Steuergutschriften, für die die Regierung nun Mittel auftreiben müsse.Fazzolari erläuterte, „ der Unterschied zwischen 110 oder 90 Prozent bedeutet, dass Personen, die Arbeiten im Ausmaß von 10.000 Euro durchführen lassen, früher nichts und nun 1000 Euro zahlen müssen. Für diejenigen, die in finanziellen Schwierigkeiten sind, greifen wir mit einem speziellen Fonds ein.“