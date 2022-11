Regierung will 9,5 Milliarden Euro gegen Energiekrise locker machen

Das Kabinett plant für das Jahr 2023 ein Haushaltsgesetz mit Maßnahmen in der Größenordnung von 21 Milliarden Euro. Der Betrag soll zum Großteil der Reduzierung der Strom- und Gasrechnungen dienen, beschloss die Regierung bei einer Ministerratssitzung am Freitag.Die Regierung will das Defizit im laufenden Jahr von 5,1 Prozent auf 5,6 Prozent des Bruttoinlandsprodukts (BIP) steigern. Für das kommende Jahr sei eine Steigerung von 3,4 Prozent auf 4,5 Prozent vorgesehen. Bis 2025 soll das Defizit schrittweise auf 3 Prozent des BIP sinken, berichtete Meloni bei einer Pressekonferenz am Freitagabend. Mit dem zusätzlichen Defizit sollen unter anderem Wirtschaftshilfen finanziert werden.Die Verschuldung soll bis 2025 auf 141,2 Prozent des BIP sinken. „Es ist uns klar, dass es in diesem Moment schwierig ist, Prognosen über die Wirtschaftsentwicklung zu machen. Wir wollen jedoch alles Erdenkliche unternehmen, um Italien eine Rezession zu ersparen“, sagte Wirtschaftsminister Giancarlo Giorgetti.