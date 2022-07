Regierungskrise: Außenminister Di Maio beschuldigt Conte des Verrats

„Conte plante schon seit längerer Zeit diese Krise. Viele Mitglieder der Fünf-Sterne-Bewegung sind mit seinem Kurs nicht einverstanden“, so Di Maio im Interview mit dem Radiosender RTL 102.5.Di Maio zählte zu den Mitbegründern der Fünf-Sterne-Bewegung, die er zwischen 2018 und 2020 als Parteichef geführt hatte. „Die Fünf-Sterne-Bewegung, zu dessen Gründung ich beigetragen habe, existiert nicht mehr. Sie ist zur Conte-Partei geworden“, beklagte der Außenminister.„Ich denke, wir alle begreifen den Ernst des Augenblicks. Ohne eine Regierung werden wir schon morgen feststellen, dass die Zinssätze für die Hypotheken der Italiener in die Höhe schnellen, wir werden keine Möglichkeit haben, Maßnahmenpakete für Stromrechnungen, für den Benzinpreis, für die Inflation und Mindestlöhne zu schnüren. Wir können die Gaspreisobergrenze an den europäischen Verhandlungstischen nicht erreichen, wir können keine Gasverträge mit anderen Ländern abschließen“, so Di Maio.Laut dem Außenminister sollten die Regierung Draghi und die Koalition weitermachen, er betrachtet die politische Lage jedoch als problematisch. „Wenn in den nächsten Stunden die Parteien nicht Verantwortung zeigen, riskieren wir, am Mittwoch keine Regierung mehr zu haben und vorgezogene Parlamentswahlen ausrufen zu müssen“, so Di Maio. Der italienische Premier Mario Draghi ist am Donnerstag zurückgetreten, nachdem die Fünf-Sterne-Bewegung nicht für ein Maßnahmenpaket in der Größenordnung von 26 Milliarden Euro gestimmt hatte. Präsident Sergio Mattarella hatte den Rücktritt abgelehnt. Draghi steht nun vor einer Vertrauensfrage im Parlament. Dort soll geklärt werden, ob seine Vielparteienregierung nach einem Eklat um die Fünf-Sterne-Bewegung noch eine solide Mehrheit hat. Aus der Regierung gab es sowohl Stimmen für eine Fortsetzung als auch für Neuwahlen.