Regierungskrise: Italiens Premier Conte trifft Staatschef

Italiens angeschlagener Regierungschef Giuseppe Conte hat sich zum zweiten Mal in schneller Folge mit Staatspräsident Sergio Mattarella getroffen. Außerdem will er das Parlament in Rom über die Krise seiner Mitte-Links-Regierung informieren. Das teilte Mattarellas Presseamt nach dem Besuch Contes im Präsidentenpalast am Donnerstag mit.