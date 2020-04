Region stellt 69 Millionen Euro für Coronahilfe bereit

Bei ihrer Videokonferenz am Mittwoch hat die Regionalregierung der Allgemeinen Rechnungslegung des Haushaltsjahres 2019 der Autonomen Region Trentino-Südtirol zugestimmt. Diese weist demnach einen so genannten Kompetenzüberschuss von mehr als 69 Millionen aus, welcher Teil des Gesamtüberschusses von 230 Millionen Euro ist.„Das positive Ergebnis zeigt, dass von den Ämtern der Region die Ressourcen gut und korrekt verwaltet werden und die Rationalisierung der Ausgaben umgesetzt wird. Sowohl beim Kapital, als auch bei den laufenden Ausgaben sind wir finanziell ausgewogen“, betont der Präsident der Regionalregierung, Arno Kompatscher.Diese positive Ausgangslage versetzt die Region nun in die Lage, die überschüssigen Gelder zwischen den Provinzen Südtirol und Trentino aufteilen zu können.Die genauen Modalitäten dafür werden in Kürze festgelegt. In jedem Fall sollen damit die beiden Länder bei der Bewältigung der Mehrausgaben durch den aktuellen Corona-bedingten Ausnahmezustand unterstützt werden.

