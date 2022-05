Regional- und Kommunalwahlen in Großbritannien

In weiten Teilen des Vereinigten Königreichs wird am Donnerstag gewählt. So stimmen die Wähler in Teilen Englands sowie in Schottland und Wales über Gemeinde- und Bezirksräte ab. In Nordirland sind die Menschen aufgerufen, ein neues Regionalparlament zu wählen.