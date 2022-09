Regionaler Wahlkreis: Dieter Steger schafft den Sprung in die Kammer

Die Verhältnissitze in der Abgeordnetenkammer gehen in der Region-Trentino Südtirol an die 3 stärksten Parteien bzw. Listenbündnisse. Die SVP kann über diesen Weg Dieter Steger nach Rom schicken. Da die Berechnung komplex ist, dauerte es bis 9 Uhr, bis Klarheit herrschte.So wurde gewählt: Auf dem rosa Stimmzettel standen zwar 3 Namen pro Liste oder Listenverbindung, die Reihung war aber vorgegeben. Es konnte somit nicht dem zweit- oder drittgereihten Kandidaten bei der Stimmabgabe für den regionalen Verhältnissitz der Vorzug gegenüber dem erstgereihten Kandidaten gegeben werden.Da die SVP und damit Dieter Steger im regionalen Wahlkreis an dritter Stelle liegt, was die abgegeben Stimmen betrifft, ist der fünfte Sitz im Parlament gesichert.