Regionales Komitee Anpas in Bozen gegründet

Gründungsmitglieder sind der Landesrettungsverein Weißes Kreuz, Croce Bianca Paganella, Orsa Maggiore, UST Unità di Soccorso tecnico sanitario Trentino, Volontari del Servizio Ambulanza di Storo, Croce Bianca di Canazei, Croce Bianca Tesero und Croce Bianca di Trento.Es handelt sich dabei um Rettungsdienste, die jeweils mit den jeweiligen Sanitätsbetrieben in Konvention stehen und sich im nationalen Dachverband Anpas vereinen. Anpas zählt neben dem Italienischen Roten Kreuz und den Misericordie d'Italia zu den 3 großen nationalen Dachverbänden für Rettungsorganisationen in Italien und verfügt über 900 Mitgliedsvereine.Durch den notariellen Akt, der kürzlich die Zusammenarbeit zwischen den verschiedenen Organisationen auf eine neue formelle Ebene hebt, verfügt das regionale Komitee auch über Mitsprache bei nationalen Entscheidungen.Barbara Siri, Präsidentin des Weißen Kreuzes und Gastgeberin der Veranstaltung freut sich über den Schulterschluss mit den Kollegen aus dem Trentino. „Wir pflegen seit vielen Jahrzehnten gute Kontakte mit den Organisationen aus dem Trentino und können zukünftig auch innerhalb des nationalen Dachverbandes Projekte umsetzen und den Austausch weiter verstärken. Gleichzeitig können wir nationale Kampagnen auch besser auf lokaler Ebene realsieren “, bestätigt Siri.Auch der nationale Präsident von Anpas, Fabrizio Pregliasco war anlässlich der Gründung des neuen Komitees nach Bozen gereist und führte den Vorsitz der konstituierenden Sitzung, die von Notar Walter Crepaz begleitet wurde. Dieser lobte die Leistungen der einzelnen Organisationen in der Region und gratulierte gleichzeitig dem neugewählten Vorstand, aus dessen Reihen auch Präsident, Vize-Präsident und Sekretär gewählt wurden. Dieser besteht zukünftig aus Benjamin Egger (Präsident), Ettore Piffer (Vize-Präsident) und Linda Debertol (Sekretärin).

