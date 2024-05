Regionalrat: Bald weht auch die ladinische Flagge

Auch die SVP-Fraktion hat im Regionalrat für den Beschlussantrag „Einführung von Verordnungsbestimmungen über die Benutzung und das Anbringen der ladinischen Flagge in den Gemeinden der betreffenden Gebiete der Region Trentino- Südtirol nach über 100 Jahren seit ihrem Entstehen“ gestimmt. „Die SVP unterstützt diesen Beschlussantrag, weil er das vorsieht, was die SVP immer verlangt hat, nämlich die ladinische Flagge gleichberechtigt neben den anderen Flaggen auf öffentlichen Gebäuden auszuhängen“, erklärt SVP-Fraktionsvorsitzender Harald Stauder in einer Zuschrift.Im Regionalrat wurde heute über die Neuregelung der Beflaggung in den ladinischen Gemeinden der Region abgestimmt. Die neue Regelung sieht vor, dass die blau-weiß-grüne ladinische Flagge bei gegebenen Anlässen gleichberechtigt neben neben der Flagge Italiens und Europas, der Flagge der Region , der autonomen Provinz Trient bzw. Südtirols ausgehängt wird.„Die ladinische Flagge zusätzlich zu den anderen Flaggen auszuhängen ist eine sehr sinnvolle Ergänzung. Diese 4er-Kombination stärkt als Symbol das Identitätsbewusstsein der Ladiner wird. Die Ladiner sind schon im Pariser Vertrag nicht berücksichtigt worden. Wir unterstützen jede Initiative zur Stärkung der ladinischen Identität und Kultur, die zum Erhalt unserer kleinsten Volksgruppe beiträgt. Wir sind sehr froh über große die Mehrheit, die im Regionalrat für diese Stärkung der ladinischen Identität gestimmt hat,“ so Stauder.