<h3>\r\nWahlrecht ab 16 vertagt, Kompromiss bei Lkw-Antrieben auf der A22<\/h3>In seiner Sitzung am Mittwochnachmittag hat der Regionalrat über das Wahlalter bei Volksabstimmungen, die Besetzung der Handelskammern sowie die Zukunft der Brennerautobahn beraten. Während das Wahlrecht ab 16 vorerst verschoben wurde, einigten sich die Abgeordneten bei den Lkw-Antrieben auf einen technologieoffenen Kurs.<h3>\r\nWahlrecht ab 16 auf Eis gelegt<\/h3>Der Gesetzentwurf der Grünen (Nr. 27), der das Wahlrecht ab 16 Jahren bei Volksabstimmungen, Bürgerbefragungen und Volksbegehren regionsweit einheitlich vorschreiben wollte, wurde vertagt. Michela Calzà (PD) und Madeleine Rohrer (Grüne) forderten ein einheitliches Grundrecht nach europäischem Vorbild, unabhängig von der Gemeindeautonomie. Harald Stauder (SVP) und Regionalassessor Franz Locher verwiesen hingegen auf die Bedenken der Gemeindeverbände: Viele Gemeinden hätten das Wahlrecht ab 16 bereits umgesetzt, man wolle den Kommunen aber keine Regelung aufzwingen. Einbringer Zeno Oberkofler (Grüne) stimmte schließlich einer Verschiebung zu, um nochmals mit den Gemeinden zu verhandeln.<h3>\r\nKeine neue Quote für Handelskammern<\/h3>Abgelehnt (23 Ja, 32 Nein) wurde ein Gesetzentwurf (Nr. 7) der Opposition um Andrea de Bertolini (PD), der jedem Wirtschaftsbereich gesetzlich mindestens einen Sitz im Ausschuss der Handelskammern von Bozen und Trient garantieren sollte. Landeshauptmann Arno Kompatscher erklärte den Vorstoß für überholt, da bereits Vereinbarungen für eine ausgewogene Vertretung getroffen worden seien.<h3>\r\nE-Lkws und Wasserstoff auf der A22<\/h3>Für breite Zustimmung (56 Ja, 1 Enthaltung) sorgte ein abgeänderter Antrag der Süd-Tiroler Freiheit (Nr. 14) zur Brennerautobahn. Ursprünglich wollten Bernhard Zimmerhofer und Paul Köllensperger (Team K) die geplante Wasserstoffmeile München–Verona streichen und komplett auf Ladeparks für Batterie-Lkws setzen. Auf Vorschlag von Kompatscher sowie nach Einwänden von Landesrat Achille Spinelli (Noi Trentino) und Francesco Valduga (Campobase) wurde der Text jedoch auf „emissionsfreie Technologien“ ausgeweitet – somit sollen künftig sowohl Elektro- als auch Wasserstoffantriebe gefördert werden.<h3>\r\nWeitere Punkte<\/h3>Walter Kaswalder zog seinen Antrag zur Beschränkung sozialer Netzwerke für unter 15-Jährige zurück, da das Thema mittlerweile auf staatlicher und EU-Ebene behandelt wird. Um 17.20 Uhr schloss Präsident Josef Noggler die Sitzung. Die nächste Zusammenkunft folgt im Dezember zur Haushaltsdebatte.