Regionalrat: Präsidentenkür mit Hindernissen

Provisorische Regionalratsspitze bestellt

Roberto Paccher

Sepp Noggler - Foto: © DLife/RM

Knoll: „Beschämendes Chaos“

Der Regionalrat ist stets willkommene Bühne, um eine Show abzuziehen – und gestern ganz besonders. Bis Mittag waren die Arbeiten für Verhandlungen zur Präsidentenkür unterbrochen, am Nachmittag ging es endlich zur Sache. Allerdings vor halb leeren Rängen. Der Zoff zwischen Lega und Fratelli d’Italia um die Sachbereiche in der Landesregierung ist noch immer nicht ausgestanden.Im Gegenteil: Am Montag nahmen die Fratelli aus Südtirol und dem Trentino nicht an der Präsidentenwahl im Regionalrat teil. Umgekehrt ließ der Trentiner Landeshauptmann Maurizio Fugatti die Muskeln spielen und zog die Kür ohne sie durch. Ein Antrag seiner Widersacherin Francesca Gerosa (Fratelli) auf Vertagung wurde abgelehnt.Wenn auch aus anderen Gründen verließ auch die Trentiner Linksopposition bei der Abstimmung den Saal. Da Südtirol mit einem anderen System seinen Landtag bestellt als das Trentino, steht hierzulande noch keine Mehrheit. Bestellt wurde deshalb eine provisorische Regionalratsspitze. Pacchher und Noggler verpflichteten sich, ihren Platz falls nötig wieder zu räumen. Das ist kein Novum: Auch 2018 wurde Thomas Widmann zum Vizepräsidenten gewählt, der dann Gesundheitslandesrat wurde.Trotzdem biss sich die Trentiner Opposition an der Geschäftsordnung fest. Lucia Coppola (Grüne), die als älteste Abgeordnete die erste Sitzung leitete, sei bereits ein Provisorium. Es brauche mit Paccher kein zweites. Brigitte Foppa schickte Coppola gegen Paccher ins Rennen. Im Saal blieben aber nur Südtirols Grüne, während die Trentiner Opposition aus Protest gegen die sich abzeichnende Lösung Paccher aus dem Saal ging.Allemal blieb Pacchers Wahl eine Schwergeburt. In den ersten beiden Wahlgängen verpasste er die nötige absolute Mehrheit von 36 Stimmen klar. Erst im dritten Urnengang, wo die einfache Mehrheit reicht, wurde er mit 30 Stimmen gekürt. Coppola erhielt 4 Stimmen, 9 Stimmzettel waren weiß, 5 ungültig. Dass es anders geht, bewies Sepp Noggler, der mit stolzen 44 Stimmen deutscher Vizepräsident wurde.Allemal spricht Sven Knoll von einem „beschämendem Chaos“. Die Süd-Tiroler Freiheit brachte gestern einen Beschlussantrag zur Übertragung aller Kompetenzen der Region an die Länder ein. Der Antrag wird von JWA, Vita und Freiheitlichen mitgetragen. Auch er ist kein Novum. Anträge dieses Inhalts gab es regelmäßig. Ebenso regelmäßig wurden sie abgelehnt.