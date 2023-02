Die Wahllokale für die Regionalwahlen in der Lombardei und im Latium wurden am Sonntag um 7 Uhr morgens geöffnet. Nach dem Rückgang der Wahlbeteiligung um 9 Prozentpunkte bei den Parlamentswahlen am 25. September wurde eine hohe Wahlenthaltung befürchtet.Mehr als 12 Millionen Wahlberechtigte können bis Montag 15 Uhr ihre Stimme abgeben.In der Lombardei strebt Fontana eine Fortsetzung für Mitte-Rechts an, gegen Majorino, der von Mitte-Links, einschließlich der M5, unterstützt wird, und Moratti, der vom Dritten Pol (Terzo Polo) unterstützt wird. In Latium kandidieren Rocca von Mitte-Rechts, D'Amato von Mitte-Links, einschließlich des Dritten Pols, und Bianchi für die Fünf-Sterne-Bewegung.Die Abstimmung wird auch Auswirkungen auf das Gleichgewicht in den Koalitionen und auf die Regierung haben.