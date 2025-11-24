<BR \/>Insgesamt 10 Millionen Italiener wurden am gestrigen Sonntag und heute an die Wahlurnen gebeten. Mit ihrer Stimme wählten die Bürger das neue Regionalparlament sowie den neuen Regionalpräsidenten in Venetien, Kampanien und Apulien.<BR \/><BR \/>Mittlerweile liegen erste Hochrechnungen vor. Nach derzeitigem Auszählungsstand liegt in Kampanien Roberto Fico, Kandidat der Mitte-links-Koalition, bei 58 Prozent – sein Rivale Edmondo Cirelli folgt mit gerade einmal 36,5.<BR \/><BR \/>Ein ähnliches Bild zeichnet sich in Apulien ab: Auch hier liegt der Mitte-links-Kandidat Antonio Decaro mit seinen derzeit knapp 67 Prozent klar vorne. In Venetien führt indes der erst 33 Jahre alte Lega-Parlamentarier Alberto Stefani mit 61,3 Prozent.