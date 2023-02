Regionalwahlen in Lombardei und Latium als Test für Meloni

Rocca als Favorit im Latium

Meloni will ihre Position festigen

7,8 Millionen Personen wählen in der Lombardei, der bevölkerungsreichsten und reichsten Region Italiens. Hier hofft der scheidende Präsident und Lega-Spitzenpolitiker Attilio Fontana als Kandidat des Mitte-Rechts-Blocks auf eine Wiederwahl.Damit könnte er weitere 5 Jahre im Sattel bleiben und sich unter anderem um die Organisation der olympischen Winterspiele kümmern, die 2026 in Mailand und in Cortina ausgetragen werden. Laut Umfragen ist der Anwalt Fontana, der die Region während der schwierigen Pandemiejahre geführt hat, der aussichtsreichste Kandidat.Herausforderer Fontanas ist der linke EU-Parlamentarier Pierfrancesco Majorino, der von den Sozialdemokraten (Partito Democratico/PD) und von der Fünf-Sterne-Bewegung unterstützt wird. Er kann auf eine lange Erfahrung als Mitarbeiter des amtierenden Mailänder Bürgermeisters Giuseppe Sala zurückblicken. Zu den Spitzenkandidaten von Majorinos Wahlliste zählt der während der Pandemie zum Starvirologen avancierten Wissenschaftler Fabrizio Pregliasco. Dritte Kandidatin im Rennen ist die Unternehmerin Letizia Moratti, Erbin der traditionsreichen Mailänder Ölmagnaten-Familie Moratti, die für die Zentrumsparteien Azione und Italia Viva ins Rennen geht.In der Region Latium mit ihren circa 4 Millionen Wählern hofft Premierministerin Meloni auf den Sieg ihres Kandidaten Francesco Rocca. Der 57-jährige Anwalt war bisher Präsident des Roten Kreuzes in Italien und gilt als Favorit im Duell gegen die Journalistin Donatella Bianchi, die für die Fünf-Sterne-Bewegung ins Wahlduell zieht, und gegen den Gesundheitsbeauftragten der Region, Alessio D'Amato, Kandidat der Sozialdemokraten.Bei den Regionalwahlen sind keine Stichwahlen vorgesehen. Mit einem Ergebnis ist am Montagnachmittag zu rechnen. Sieger ist der Kandidat, der die meisten Stimmen erhält. Die Mitglieder des Regionalrats werden nach dem Verhältniswahlrecht gewählt und bleiben fünf Jahre lang im Amt. Italien besteht aus 20 Regionen.Regierungschefin Meloni hofft, dank Erfolgen in der Lombardei und im Latium ihre Position zu festigen. Laut Umfragen ist ihre Partei Fratelli d'Italia mit 30,5 Prozent der Stimmen weiterhin Italiens stärkste Einzelpartei in Italien, das sind vier Prozent mehr als bei den Parlamentswahlen im September. Zweitstärkste Partei ist die Fünf-Sterne-Bewegung unter der Führung von Ex-Premier Giuseppe Conte, die es laut der Umfrage auf 18,2 Prozent der Stimmen schaffte, 1,1 Prozent mehr als bei den letzten Parlamentswahlen.Die Sozialdemokraten müssen sich laut Erhebungen mit 16,4 Prozent der Stimmen begnügen, drei Prozent weniger als bei den Parlamentswahlen. Die PD hat die negativen Auswirkungen des EU-Korruptionsskandals zu spüren bekommen, in den einige Politiker der Partei verwickelt sind. Die mit Meloni verbündete rechtspopulistische Lega von Verkehrsminister Matteo Salvini bleibt laut Umfragen stabil bei acht Prozent, die Forza Italia von Ex-Premier Silvio Berlusconi muss sich mit 6,8 Prozent begnügen. Eine Parteienallianz um Meloni hatte die Parlamentswahlen mit klarer Mehrheit gewonnen. Meloni ist als erste Premierministerin seit dem 25. Oktober im Amt.