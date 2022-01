Regionen für 2G im Job und Impfpflicht

Im Vorfeld der Ministerratssitzung am heutigen Mittwoch steckten Italiens Regionen am Dienstag ihre Forderungen ab. Einig ist man sich, dass der Super Green Pass, das heißt die 2G-Pflicht am Arbeitsplatz kommen soll. „Und zwar für alle“, so Kompatscher.Zudem sprechen sich die Regionen für eine Impfpflicht beginnend bei Risikopatienten und älteren Personen aus. „Zum Großteil sind es nun einmal sie, die Covid-Abteilungen und Intensivbetten belegen“, sagt Kompatscher. Ob der Ministerrat sich aber tatsächlich für 2G im Job entscheidet, sei absolut nicht sicher.Auf der Konferenz der Regionen sprach sich Kompatscher klar gegen eine Verschiebung des Schulbeginns aus. „Damit ist keinem gedient – weder Kindern, noch Eltern, die daheim bleiben müssen, um auf sie aufzupassen und in der Arbeit fehlen“, meint der Landeshauptmann.Mehrere Regionen schlossen sich seiner Forderung nach einem Aufschub der 2G-Pflicht für Schüler bei Öffis an. „Und sei es nur für 10 Tage oder für jene, die einen Impftermin vorgemerkt haben“, so Kompatscher.„Wir sind absolut für das Impfen der Schüler, nur kam diese Regelung am 31. Dezember doch sehr kurzfristig für den 10. Jänner“, sagt Kompatscher. Recht viele Hoffnungen, in Rom mit einem Aufschub durchzudringen, hegt der Landeshauptmann freilich nicht. „Aber wir haben es deponiert.“„Mittelmäßig begeistert“ ist Kompatscher vom Wunsch der Regionen, wonach Kindergartengruppen mit einem positiven Fall, die 5- bis 11-Jährigen bei 2 positiven Fällen und die 3. Klasse Mittelschule und Oberschüler ab 3 Infektionen in der Klasse in Fernunterricht versetzt werden sollen. „Das kann für andere Regionen passen. In Südtirol werden die meisten Schüler aber regelmäßig getestet und Regionen, die stark testen, sollten bei der Festlegung der Quarantänen und des Fernunterrichts mehr Spielraum erhalten“, meint er.Übrigens: Mit in den Forderungskatalog an die Regierung Draghi aufgenommen wurde der Wunsch Südtirols zum alten System. „In Zeiten wie diesen wäre es sinnvoll, dass Schüler, die sich nicht an den Nasenflügeltests beteiligen, wieder automatisch in Fernunterricht versetzt werden“, sagt Kompatscher. Das letzte Wort hat nun der Ministerrat.

