Berechnungen der Nachrichtenagentur Reuters auf Basis von Daten der Internationalen Seeschifffahrts-Organisation (IMO) zufolge wurden dabei mehr als 30 Supertanker beschädigt. Dies entspricht etwa 3,5 Prozent der weltweiten Flotte.<BR \/><BR \/>Die von Saudi-Arabien geführte Militärkoalition hat unterdessen nach eigenen Angaben eine ballistische Rakete der jemenitischen Houthi-Rebellen abgefangen und zerstört. Das Geschoss sei auf die saudische Hauptstadt Riad abgefeuert worden, teilte das Bündnis mit.