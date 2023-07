Renate Holzeisen präsentiert Logo der Liste VITA

Wie Renate Holzeisen erklärt, sollen die Farben der Autonomen Provinz Bozen im Mittelpunkt des VITA-Symbols für Südtirol stehen: In einem weiß-rot umrandeten Kreis bildet der weiße Stamm der weiblichen Silhouette unter einer Kaskade roter Zweige das Wort VITA.Holzeisen betont: „Mit diesem Südtiroler Symbol will VITA die Eigenständigkeit unseres Landes und die Bedeutung und den Vorrang der lokalen Politik in den Mittelpunkt seiner politischen Initiative für eine wirklich effiziente und bürgernahe Demokratie stellen und betonen.Die Kandidaten werden sich alle unter den Ästen dieses wunderbaren Baumes wiederfinden. Unsere historisch gewachsene Autonomie muss zum Bollwerk für den Schutz der Menschenwürde werden, zu einer Barriere gegen den zunehmend beklemmenden Autoritarismus der staatlichen Bürokratien und gegen die unterschiedlichsten Angriffe von Seiten der EU, der WHO, der NATO usw.“Sara Cunial: „Das ist unser Baum des Lebens: Die starken Wurzeln, der aufrechte Stamm, der stolz weiß, dass er im Hier und Jetzt steht, die Erinnerung an das, was wir sind, im Bewusstsein, warum wir auf der Welt sind. Mit den Augen und dem Herzen zum Himmel gerichtet, schauen wir ständig auf die Früchte unseres Baumes, auf die Zukunft: die neuen Generationen. VITA respektiert den Menschen als vollwertigem Teil eines Ökosystems, der in der Lage ist, das Beste aus seinen Talenten zu machen, für seine Gemeinschaft. Und mit der größten Aufmerksamkeit für die Südtiroler Gemeinschaft starten wir das Projekt Vita für die kommenden Landtagswahlen. “„Wir arbeiten an einer Liste von Kandidaten, die ein konkreter Ausdruck des Territoriums ist. Menschen, die in der Lage sind, die Autonomie Südtirols zu verteidigen und weiterzuentwickeln. Es ist wichtiger denn je, unsere Autonomie zu schützen und auszubauen.Wir wollen auch, dass unsere Autonome Provinz ein Beispiel ist, eine Inspiration für ein Projekt der Wiedergeburt für ganz Italien.Wir werden unsere natürlichen Rechte und unsere Demokratie verteidigen, wir werden eine solide und blühende Zukunft für unsere Kinder aufbauen.Wir sind hier, um unser Leben zurückzuerobern und es zu feiern“, so Holzeisen abschließend.