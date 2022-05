Reporterin durch Schüsse im Westjordanland getötet

Bei Konfrontationen zwischen israelischen Soldaten und Palästinensern im nördlichen Westjordanland ist nach palästinensischen Angaben eine Journalistin getötet worden. Die Reporterin des katarischen TV-Senders Al-Jazeera sei nach einer Schussverletzung am Kopf gestorben, teilte das palästinensische Gesundheitsministerium am Mittwoch mit. Ein anderer Journalist der palästinensischen Zeitung „Al-Quds“ sei bei dem Vorfall in Jenin durch Schüsse verletzt worden.