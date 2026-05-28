Gatterer hatte in Innsbruck, Würzburg und Wien Germanistik und Philosophie studiert, war anschließend als Oberschullehrer und Kulturredakteur tätig. Seit 1989 ist Armin Gatterer in der Landesverwaltung tätig, ab 2004 als Abteilungs- und seit 2016 als Ressortdirektor aktiv und blickt nun zurück: „Die 37 Jahre in der Landesverwaltung waren eine spannende, stets anregende, manchmal herausforderungsvolle, immer themenreiche und abwechslungsreiche Zeit. Ich bin dankbar für die Aufgaben, die mir übertragen waren, und für die Zusammenarbeit und Unterstützung, die ich von vielen, vielen, vielen Kolleginnen und Kollegen erfahren habe.“<BR \/><BR \/>Landesrat Philipp Achammer dankt seinem bisherigen Ressortdirektor: „Mit Armin Gatterer verabschieden wir nicht nur einen äußerst kompetenten Verwaltungsfachmann, sondern vor allem einen Menschen, der unsere Arbeit durch seine Zugewandtheit, seinen feinen Humor und sein besonderes Gespür geprägt hat. Sein Abschied erfüllt uns daher gleichermaßen mit Dankbarkeit und Wehmut: Wir gönnen ihm diesen neuen Lebensabschnitt von Herzen – und wissen zugleich, dass er uns als Mensch sehr fehlen wird.“ Die Nachfolge von Armin Gatterer wird ab 1. Juni Manuela Defant antreten.<h3>Ab 1. Juni übernimmt Manuela Defant<\/h3>Manuela Defant ist seit 2017 Direktorin der Abteilung Wirtschaftsentwicklung, vorher war Defant für IDM Südtirol und für BLS tätig. Die Landesverwaltung kennt die Juristin jedoch bereits länger: 1992 trat sie im Amt für Haushalt in den Landesdienst ein, war anschließend unter anderem als Referentin von Landesrat Romano Viola und als Direktorin mehrerer Landesämter tätig. <BR \/><BR \/>Gespannt tritt Defant nun die neue berufliche Herausforderung an: „Ich übernehme diese Aufgabe mit großer Freude und großem Respekt. Das Ressort ist für Themen zuständig, die für unsere Gesellschaft von entscheidender Bedeutung sind, und es ist mir eine Ehre, mich an der Seite von Philipp Achammer damit befassen zu dürfen. Armin Gatterer war für mich ein wichtiger Bezugspunkt, und ich werde mich bemühen, dieses Amt mit demselben Engagement und derselben Zuverlässigkeit weiterzuführen.“<BR \/><BR \/>Landesrat Achammer weiß, in Defant eine kompetente, durchsetzungsfähige und hochqualifizierte Ressortdirektorin gefunden zu haben: “Bereits in der vorherigen Legislaturperiode habe ich sehr gut mit Manuela Defant zusammengearbeitet und in ihr eine verlässliche und dialogbereite Ansprechpartnerin gefunden. Ich freue mich auf die Fortsetzung und Intensivierung unserer Zusammenarbeit in den nächsten Jahren.„