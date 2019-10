Rettungsschiff „Ocean Viking“ in Sizilien eingetroffen

Das Rettungsschiff „Ocean Viking“ hat am Mittwoch nach zwölf Tagen auf See den Hafen der sizilianischen Stadt Pozzallo erreicht. Die 104 Migranten an Bord, darunter 41 Minderjährige, sollen in entsprechende Zentren auf Sizilien untergebracht werden. Ärzte hätten an Bord den Gesundheitszustand der Migranten überprüft, berichteten italienische Medien am Mittwoch