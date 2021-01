Rettungsschiff „Open Arms“ darf in Sizilien einlaufen

Das italienische Innenministerium wies dem Schiff Porto Empedocle im Westen Siziliens als Hafen zu, berichteten italienische Medien. Die Ankunft des Schiffes sei am Montag zu erwarten.Die Landegenehmigung wurde angesichts der schwierigen Wetterlage erteilt. Davor hätte sich Malta geweigert, die Migranten aufzunehmen, berichtete „Open Arms“. Nach der Ankunft auf Sizilien müssen die Ankömmlinge in Quarantäne.Die Seenotretter haben die 169 Männer, Frauen und Kinder nach Angaben von „Open Arms“ am Silvestertag aus Holzbooten vor Libyen aufgenommen. Am Samstag kamen bei einem zweiten Noteinsatz 96 Bootsmigranten dazu. Viele der Geretteten stammten aus Eritrea, hieß es.Das private spanische Schiff war kurz vor Weihnachten von Spanien aus zu seiner neuen Mission ins zentrale Mittelmeer ausgelaufen. Die Regierung in Rom hatte die Aufnahme von Migranten von verschiedenen privaten Rettungsschiffen wiederholt verzögert, dann aber doch die Freigabe zum Einlaufen in eigene Häfen gegeben.

apa