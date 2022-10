Rishi Sunak ist neuer britischer Premierminister

3 Premiers innerhalb weniger Wochen

Sunak erbt schwierige Situation

Kurz zuvor reichte Liz Truss bei Charles ihren Rücktritt ein, wie der Palast nach einem Treffen des Staatsoberhaupts mit der 47-Jährigen im Londoner Buckingham-Palast mitteilte.Das Vereinigte Königreich bekommt nun seinen dritten Premierminister in wenigen Monaten. Truss hatte am Donnerstag ihren Rücktritt angekündigt. Sie hatte mit radikalen Steuerreformen heftige Turbulenzen an den Finanzmärkten ausgelöst. Auch aus der eigenen Konservativen Partei wurde sie deshalb scharf kritisiert und verlor ihre Autorität.Am Montag kürten die Tories dann Sunak zum neuen Parteichef und künftigen Premierminister. Die Konservative Partei hofft nun, dass Sunak nach der skandalumwitterten Zeit von Boris Johnson und der kurzen chaotischen Amtszeit von Liz Truss die Kurve kriegt und wieder in ruhiges Fahrwasser führt.Doch auf den jüngsten Premierminister seit mehr als 200 Jahren warten gewaltige Aufgaben. „Sunak erbt eine alptraumhafte Suppe politischer und wirtschaftlicher Düsternis: eine gespaltene Partei, seit 12 Jahren an der Regierung, offenbar süchtig nach internen Streitereien, düstere öffentliche Finanzen, steigende Preise und einen Krieg in Europa“, kommentierte die BBC.Seine größte Herausforderung dürfte nun darin bestehen, die Reihen in seiner zuletzt tief gespaltenen Partei wieder zu schließen. Bei seinem ersten kurzen öffentlichen Auftritt kündigte Sunak an, er wolle Land und Partei einen. Doch das könnte schwierig werden, wie der Politologe Mark Garnett der Deutschen Presse-Agentur sagte. Kurzfristig dürften zwar die meisten Tory-Abgeordneten froh sein, dass es nun mit Sunak einen Parteichef gebe, „der nicht temperamentvoll spalterisch wirkt“.Allerdings gebe es Parlamentarier, die Sunak nie vergeben, weil sie ihm vorwerfen, mit seinem Rücktritt Anfang Juli für das Aus des bei der Parteibasis beliebten Boris Johnson verantwortlich zu sein.