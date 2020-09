Ritten: Paul Lintner im Amt bestätigt

Der SVP-Bürgermeister, der bereits seit 10 Jahren die Geschicke in Ritten lenkt, war der einzige Kandidat für das höchste Amt.An der Wahl nahmen 66,5 Prozent der 6467 Wahlberechtigten teil.2015 konnte die SVP in Ritten 16 der 18 Sitze im Gemeinderat für sich gewinnen, ein Sitz ging an die Freiheitlichen, einer an die „Lista civica Le Piramidi – Bürgerliste die Erdpyramiden“, die in diesem Jahr nicht mehr angetreten ist.

stol