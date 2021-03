Rittner Bahnen und Mendel-Bahn: Landeseigene STA übernimmt Betrieb

Mehr Flexibilität, Fokus auf den öffentlichen Dienst und geringere Kosten für die Verwaltung: Mit diesem Ziel hat die Landesregierung am heutigen Dienstag auf Vorschlag von Mobilitätslandesrat Daniel Alfreider die In-House Vergabe der öffentlichen Verkehrsdienste der Rittner Seil- und Schmalspurbahn sowie der Mendel-Standseilbahn an die Südtiroler Transportstrukturen AG (STA) beschlossen.Bereits im April 2020 hatte sich die Landesregierung dafür ausgesprochen, die Vergabe der fest installierten Anlagen einem eigenen Unternehmen anzuvertrauen. In der Folge war eine Wirtschaftlichkeitsstudie in Auftrag gegeben worden. „Diese hat ergeben, dass eine In-House Vergabe für den Bürger günstiger ist als eine mögliche Ausschreibung. Darüber hinaus gibt es auch Vorteile bei der Qualität des Dienstes und der ganzheitlichen Organisation des Mobilitätsangebotes in Südtirol“, sagt Mobilitätslandesrat Daniel Alfreider. Besonders da man in Zukunft alle lokalen Mobilitätsdienste digital enger miteinander vernetzen und damit Synergien besser nutzen wolle, sei die In-House Vergabe der richtige Weg.Die Entscheidung zugunsten von STA bietet laut einer Analyse der Abteilung Mobilität weitere Vorteile: Eine strukturiere Führung innerhalb eines integrierten Systems, eine erhöhte Investitionsfähigkeit und punktuelle Bewertung der notwendigen Instandhaltungsmaßnahmen sowie ein flexibles Handhaben von Notstandssituationen, wie beispielsweise während der Covid-19 Pandemie.Die Übertragung der fixen Anlagen wurde mit der Regulierungsbehörde für den Verkehr ART (Autorità di regolazione trasporti) abgestimmt.Die STA, der die Seilbahnanlagen gehören, wird somit auch selbst Betreiber der Anlagen und kann so Synergien besser nutzen.Die Landesregierung hat in einem weiteren Beschluss die Fortsetzung des Betriebes der Rittner Seil- und Trambahn sowie der Mendel-Standseilbahn durch den derzeitigen Konzessionär SAD AG in der Übergangszeit bis 18. Mai 2021 geregelt. Ab diesem Datum wird die STA den Betrieb übernehmen.Aufgrund der Sozialklausel erhalten alle derzeitigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ein Angebot zur Übernahme in die STA.

lpa/stol