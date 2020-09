Rodeneck: Helmut Achmüller ist der neue Bürgermeister

Helmut Achmüller (Wir für Rodeneck) setzte sich mit 67,7 Prozent der Stimmen gegen Irmgard Santer Testor (SVP) durch und tritt somit die Nachfolge des scheidenden Bürgermeisters Klaus Faller (SVP) an, der seit 15 Jahren im Amt war.An der Wahl, zu der 32 Kandidatinnen und Kandidaten der SVP und der Liste „Wir für Rodeneck“ antraten, nahmen 80,45 Prozent der 1074 Wahlberechtigten teil.In den vergangenen 5 Jahren stellte die SVP 12 Ratsmitglieder in Rodeneck, 3 Sitze gingen an die Freiheitlichen.

