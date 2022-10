„Römischer Gruß“: Misstrauensantrag gegen Regionalassessor gescheitert

„Hat sich entschuldigt, Thema vom Tisch“

Der PD, der den Misstrauensantrag eingebracht hat, schreibt: „Wir sind mit der totalen Unkenntnis konfrontiert, wie man die institutionelle Rolle vertritt“ sowie der „Unmöglichkeit, das Amt mit Ehre zu führen“. Die Europaabgeordnete Elisabetta Strada stellte fest, dass „das Entschuldigungsschreiben (von La Russa, Anm. d. Red.) zeigt, dass die Unangemessenheit des Vorgangs nicht verstanden wurde“. Das meldet die Nachrichtenagentur Ansa.Die Geste des römischen Grußes sei „ohne politische Bedeutung“, so die Fratelli-d'Italia-Fraktionsvorsitzende Barbara Mazzali. Die Geste spiegle „nicht die politische Position wider, die mit der Partei Fratelli d'Italia verbunden ist, sondern ist eine persönliche Geste“. Für Mazzali war der Medienrummel „ein Wahlpropagandainstrument, um Geister zu beschwören, die nicht zu unserer Partei gehören“. In die gleiche Kerbe schlägt der Fraktionsvorsitzende von Forza Italia, Gianluca Comazzi: „Es ist klar, dass in dieser Region und in diesem Land keine Gefahr des Faschismus besteht.“ La Russa habe sich entschuldigt, also sei das Thema vom Tisch.La Russa selbst sagte im Regionalrat: „Ich habe mich sofort bei denen entschuldigt, die sich beleidigt fühlten, weil ich verstanden habe, dass diese Geste unangemessen war und meiner Partei mehr geschadet hat als allen anderen. Und es ist eine Entschuldigung, die ich heute mit noch größerer Überzeugung erneuere, wenn es nötig sein sollte.“ Außerdem habe er den römische Gruß „nicht mit großer Überzeugung“ ausgeführt: „Ich war mir der Geste bewusst, die ich machen würde, um Albertos letzten Wunsch nicht zu enttäuschen.“ Für La Russa ist die Affäre „unverständlicherweise“ zu einer Nachricht von italienweitem Interesse geworden, weil „in einem Wahlkampf alles erlaubt ist“.