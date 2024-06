Roland Stauder zum Obmann der Freiheitlichen gewählt

Der neue Vorstand der Freiheitlichen mit Gast (von links) Walter Frick, Sonja Meraner, Florian von Ach, Roland Stauder, Ulli Mair, Alexander Gamper (FPÖ Nord Tirol), Otto Mahlknecht, Siegmar Stocker und Lukas Forer. Es fehlen: Ehrenobmann Pius Leitner und Jugendsprecher Tim Gerstgrasser.

Als Obmann-Stellvertreter wählten die Mitglieder Florian von Ach (Kaltern) und Otto Mahlknecht (Bozen).Neben ihnen werden Sonja Meraner (Eppan), Lukas Forer (Bozen) und Siegmar Stocker (Terlan) als Teil des neuen Landesvorstandes die Geschicke der Partei mitbestimmen.„Die große Zustimmung freut mich sehr und gibt mir und der Partei nach den erfolgreichen Gemeindewahlen in Lana und der sehr guten Arbeit unsere Landesrätin durchwegs positive Impulse“, so Stauder. Unsere Arbeit komme bei der Bevölkerung an und es werde sehr geschätzt, dass wir nicht nur reden, sondern handeln“ so der frischgewählte Obmann der Freiheitlichen.