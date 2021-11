Rom erwägt Verlängerung der Green-Pass-Pflicht bis März

Für die dritte Impf-Dosis sei es vernünftig, „an eine Vergrößerung der Zielgruppe zu denken“, sagte Unterstaatssekretär Andrea Costa. Bis zum Ende des Jahres sollen auch die 50-Jährigen ihre Boosterimpfung bekommen.Auch das neue Protokoll für die Schulen soll bald genehmigt werden. Ziel bleibe es, den Präsenzunterricht zu garantieren: Erst bei 3 positiven Fällen pro Klasse müssten die Schüler künftig in den Fernunterricht wechseln, kündigte der Unterstaatssekretär an. Wegen eines positiven Falles ist in Italiens Klassen keine Quarantänepflicht mehr vorgesehen. Zu wichtig sei es, Schule in Präsenz zu garantieren, sagte Costa.Zur Erinnerung: Die Regelung an Südtirols Schulen sieht bisher vor, dass im Falle eines einzelnen positiven Infektionsfalles nach einem Nasenflügeltest in der Klasse der betroffene Schüler in die Quarantäne muss. Und dann wird bei diesem Betroffenen ein PCR-Test vorgenommen. Alle Schüler dieser von einem Fall betroffenen Klasse, die sich nicht an den Nasenflügeltests beteiligen, müssen in die Quarantäne – für 10 Tage. Dann werden sie getestet – mittels PCR- oder Antigentest – und sie dürfen dann, wenn dieser negativ ausfällt, wieder zurück an die Schule. Verweigern diese Schüler hingegen nach 10 Tagen diesen Test, dann müssen sie für insgesamt 14 Tage in Quarantäne bleiben. Gegen Corona geimpfte Schüler in Südtirol, die keine Nasenflügeltests durchführen, müssen hingegen für 7 Tage in die Quarantäne, falls in ihrer Klasse ein Schüler positiv getestet wird. Jene Schüler, die Nasenflügeltests durchführen, können in der Klasse bleiben, wenn ihr Test negativ ausfällt und ein anderer Schüler in der Klasse positiv getestet wird.Für den weiteren Ausblick in Italien stellt Unterstaatssekretär Andrea Costa klar: Erst, wenn 90 Prozent der Bevölkerung geimpft seien, könne eine Lockerung der Green-Pass-Pflicht in Betracht gezogen werden. „Die Verlängerung des Ausnahmezustands und der Beschränkungen hängt damit zusammen, wie viele Menschen geimpft sind. Ich glaube, dass man den Bürgern eine Perspektive geben sollte, ich glaube, dass wir bei einer Impfquote von 90 Prozent eine Lockerung der Maßnahmen in Erwägung ziehen können.“Zur Verlängerung des Ausnahmezustands sagte Costa: „Wir werden zu gegebener Zeit die notwendigen Bewertungen vornehmen.“ Bis Ende des Jahres werde man bewerten, wie hoch der Prozentsatz der Geimpften sei.Da die Zahl der positiven Fälle von Woche zu Woche deutlich zunimmt und die Impfkampagne in Italien ins Stocken geraten ist, bleiben für die Regierung Green-Pass-Pflicht, Ausnahmezustand und Auffrischungsimpfung ein Bollwerk, um eine neue Welle aufzuhalten.Die Infektionskurve steigt indes weiter, mit einer Verdoppelung der Positivität innerhalb von 3 Wochen. Die Zahlen ähneln denen von September und Oktober vor einem Jahr – als Italien „farbige Zonen“ und einen Semi-Lockdown verhängte. Im Winter rechnen Experten mit einem weiteren Anstieg der Infektionskurve.

ansa/stol