Rom ficht Landesgesetz zu Phase 2 an

Regionenminister Francesco Boccia, der sich bereits bei seinem Besuch in Südtirol am Montag gegen regionale Sonderwege ausgesprochen hat, teilte die Anfechtung per E-Mail mit.Während er die übrigen verabschiedeten Maßnahmen in Ordnung fand, müsse er in Bezug auf die arbeitsrechtlichen Bestimmungen das Gesetz anfechten, so schreibt er. Denn: Die staatlichen Richtlinien für die Arbeitssicherheit, die auf Vorschlag des Versicherungsinstitutes gegen Arbeitsunfälle INAIL ausgearbeitet wurden, wurden in dem Gesetz für einige betriebliche Tätigkeiten in Südtirol nicht beachtet.

