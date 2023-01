Rom genehmigt Landungen in Adria-Häfen – NGOs protestieren

Landeerlaubnis in Städten mit linken Bürgermeistern?

Meloni verfolgt harten Kurs gegenüber NGOs

Den Rettungsschiffen „Ocean Viking“ und „Geo Barents“ mit insgesamt über 100 Migranten an Bord wurde der Adria-Hafen Ancona zugewiesen, wo sie am Mittwoch erwartet werden. „Ancona als sicheren Hafen zu bezeichnen, bedeutet, den Schiffbrüchigen, die noch vor wenigen Tagen den Tod riskiert haben, unnötiges Leid zuzufügen. Diese lange Reise hätte vermieden werden können, auch weil wir nur 37 Personen an Bord haben, was für jede Stadt leicht zu bewältigen ist“, kritisierte Luisa Albera, Missionsleiterin der „Ocean Viking“ im Interview mit der römischen Tageszeitung „La Repubblica“.Das Problem sei die Entfernung, beklagte Albera. „Bis nach Ancona sind es 850 Seemeilen. Wir sprechen hier nicht von einem Auto, einem Zug oder einem Bus. Die ,Ocean Viking‘ fährt mit einer durchschnittlichen Geschwindigkeit von 9 Knoten, das sind 18 Kilometer pro Stunde“, erklärte sie. „Rettungsschiffen einen so weit entfernten Hafen zuzuweisen, bedeutet darauf abzuzielen, sie funktionsunfähig zu machen.“Der PD-Spitzenpolitiker Stefano Bonaccini, Präsident der norditalienischen Region Emilia Romagna, kritisierte, dass die Regierung Meloni bisher Rettungsschiffen die Landeerlaubnis in norditalienischen Häfen erteilt habe, die von linken Bürgermeister regiert werden, wie Ancona, Ravenna und Livorno. Damit wolle man von Sozialdemokraten regierte Städte in Schwierigkeiten bringen, beklagte Bonaccini.Italien ist weiterhin mit starken Migrationsströmen konfrontiert. Circa 2700 Geflüchtete sind seit Anfang 2023 in Italien eingetroffen, im Vergleichszeitraum 2022 waren es 368. Unter der Regierung von Meloni, die im Oktober eingesetzt wurde, verfolgt Italien einen harten Kurs gegenüber NGOs, die im Mittelmeer Menschen aus Seenot retten.So beschloss die Regierung zuletzt, Rettungsschiffen norditalienische Häfen zuzuweisen, um sie zu längeren Fahrten zur Landung von Schiffbrüchigen zu zwingen. Damit reduziert sich die Zahl der Rettungseinsätze der NGO-Schiffe im Mittelmeer.Die Hilfsorganisationen werden von der Regierung in Rom beschuldigt, Schlepperei zu unterstützen. 105.149 Menschen sind im Gesamtjahr 2022 an den italienischen Küsten gelandet, um 56 Prozent mehr als im Vorjahr, als 67.477 Personen ankamen, teilte das Innenministerium in Rom mit. 2020 waren es 33.687 Menschen gewesen.