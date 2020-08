Rom legt Einspruch gegen Siziliens Hotspot-Schließung ein

Das Innenministerium, das für Migrationspolitik verantwortlich ist, bezeichnete die Anordnung Siziliens als gegenstandslos. Musumecis am Samstag erlassene Anordnung sieht die Schließung aller Migrantenzentren auf der Insel vor. Der Mitte-Rechts-Politiker Musumeci bleibt hart und rief die Sicherheitsbehörden auf der Insel auf, mit der Räumung aller Flüchtlingseinrichtungen zu beginnen. Am Dienstag war bereits ein Hotspot in der Hafenstadt Pozzallo geschlossen worden. Die Bedingungen, um auf Sizilien Flüchtlinge zu halten und sie wegen der Coronavirus-Epidemie einer zweiwöchigen Quarantäne zu unterziehen, seien wegen der überfüllten Einrichtungen nicht vorhanden, argumentierte Musumeci. Er fordert, dass alle Migranten von Sizilien und Lampedusa auf das italienische Festland gebracht werden.Der Minister für Süditalien, Giuseppe Provenzano, setzt sich als Vermittler im Streit zwischen der Region Sizilien und der Zentralregierung in Rom ein. Der Minister aus den Reihen der Fünf-Sterne-Bewegung rief Musumeci auf, mildere Töne anzuschlagen und auf einen direkten Konfrontationskurs mit der Regierung in Rom zu verzichten. Es sei wichtig, die mit der Migrationsproblematik und der Coronavirus-Epidemie verbundenen Probleme mithilfe des Dialogs in Angriff zu nehmen, statt Konflikte zu schüren, riet der sizilianische Minister. Er warnte davor, die Migrationsbewegung aus Zwecken der politischen Propaganda zu instrumentalisieren.Öl ins Feuer schüttete die Regierungspartei Italia Viva um Expremier Matteo Renzi. Der Fraktionschef der Gruppierung im Senat, Davide Faraone, verklagte Musumeci und Lega-Chef Matteo Salvini wegen Amtsmissbrauchs und Diffamierung in Zusammenhang mit der Hotspot-Schließung. Die Klage wurde bei der Staatsanwaltschaft der sizilianischen Stadt Agrigent eingereicht.17.504 sind seit Anfang 2020 in Italien nach Fahrten über das Mittelmeer eingetroffen. Das sind drei Mal mehr als im Vergleichszeitraum 2019. Die rechte Lega wirft der Regierung um Premier Giuseppe Conte vor, mit ihrer Migrationspolitik die öffentliche Gesundheit zu gefährden. Mehrere Migranten wurden positiv auf das Covid-19 getestet und seien dann von den Hotspots geflohen, in denen sie sich einer zweiwöchigen Quarantäne unterziehen hätten müssen.

apa/stol