Rom: Leibrenten sorgen für Ärger

Außerdem könne die Maßnahme nicht rückwirkend gelten. Eine Pensionsreduzierung müsse jeden betreffen und nicht nur eine besondere Zielgruppe wie die Altmandatare.Hinzu müsste genau angegeben werden, wohin die durch die Rentenkürzung gesparten Beträge fließen sollten, was nicht gesetzlich festgelegt worden sei. Die 5-Sterne-Bewegung zeigt sich entrüstet.„Wir werden streng jede Form sozialer Ungerechtigkeit bekämpfen. Das Geld der Italiener darf nicht zur Wiederherstellung absurder Privilegien dienen, und dies in einer Phase akuter Wirtschaftskrise“, kommentierte Außenminister Luigi Di Maio. Empörung zeigten auch Lega und PD.„Wir hoffen, mithilfe des PD und der Lega diesen Beschluss rückgängig zu machen“, sagte 5-Sterne-Chef Vito Crimi. Er plant den Gang zum Präsidentschaftsrat, der zweiten Instanz bei Streitfällen im Senat.Solidarisch mit der 5-Sterne-Bewegung erklärte sich die Lega. „Unsere Senatoren haben in der Kommission gegen die Wiederherstellung dieser Privilegien gestimmt. Unsere Stimmen genügten jedoch nicht. Der Senat entsendet ein schandhaftes Signal in einer Zeit der schweren Krise im Land. Wir sind gegen Leibrenten und für die Verkleinerung des Parlaments“, sagte Lega-Chef Matteo Salvini.

apa