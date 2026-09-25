„Die Klassen so zu organisieren, dass sie, sagen wir mal, ausgewogen sind, ist ein Instrument, das allen zugutekommt und das die Integration fördert“, sagte Ministerpräsidentin Giorgia Meloni. Sie hatte die umstrittenen Regeln bereits vergangene Woche bei einer Jugendveranstaltung der Fratelli d'Italia angekündigt. Jetzt hat ihr Kabinett die Maßnahmen per Dekret beschlossen.<h3>\r\nAusnahmeregelungen bei der Obergrenze<\/h3>Das Dekret zielt vor allem auf neu zugewanderte Schülerinnen und Schüler ab: Unter die 30-Prozent-Quote fallen in den ersten Klassen Kinder, die keine italienische Staatsbürgerschaft haben, nicht in Italien geboren sind und nicht mindestens zwei Jahre einen italienischen Kindergarten besucht haben.<BR \/><BR \/>In der Mittel- und Oberstufe gelten dieselben Regeln, anstatt zwei Jahre Kindergarten müssen Schüler aber mindestens drei Jahre italienische Schulen besucht haben, um nicht in die 30-Prozent-Quote zu fallen.<BR \/><BR \/>Zur Verschleierung heißt es in dem Dekret, diese sei nicht zulässig. Das Gesicht müsse erkennbar sein. Das dürfte vor allem auf Gesichtsschleier wie Burka oder Nikab abzielen. Er gab keine Angaben der Regierung, wie viele Kinder diese Regelung betreffen könnte.<h3>\r\nEltern können zum Italienisch-Lernen verpflichtet werden<\/h3>Nicht nur Kinder sind von den Neuregelungen betroffen. Auch Eltern mit erheblichen Sprachproblemen sollen Italienischunterricht nehmen, sollte die Kommunikation mit der Schule beeinträchtigt sein. Das Dekret sieht vor, dass Schulen den Jugendämtern melden sollen, wenn erhebliche Sprachschwierigkeiten bei Eltern vorliegen. Die Sozialdienste können dann kostenlose Italienischkurse anbieten.<BR \/><BR \/>Wer die neu erlassenen Regeln nicht beachte, müsse mit einem Bußgeld rechnen: 200 bis 1.000 Euro Strafe, die auf Eltern zukommen könnten.<BR \/><BR \/>Aus dem Bildungsbereich gab es Kritik an der schwierigen praktischen Umsetzbarkeit der Pläne – auch aus Südtirol <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/politik\/obergrenze-fuer-auslaender-in-der-klasse-das-sagen-die-schul-verantwortlichen" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">(STOL hat berichtet).<\/a><BR \/><BR \/>Im kommenden Jahr wird in Italien gewählt. In den Umfragen liegt Meloni mit ihren Fratelli d'Italia zwar vor allen anderen Parteien. In den vergangenen Wochen geriet ihre Koalition jedoch zunehmend durch die neue Partei Futuro Nazionale (Nationale Zukunft) des Ex-Generals Roberto Vannacci unter Druck. Vannaccis Partei steht noch weiter rechts und verlangt ein noch härteres Vorgehen gegen Migration.