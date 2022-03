Rom will eine Milliarde Euro für Heiliges Jahr 2025 investieren

„Im Sommer beginnt ein großer Instandhaltungsplan bis zum Jubiläum“, kündigte Roms Bürgermeister Roberto Gualtieri am Mittwoch im Gespräch mit ausländischen Journalisten an.„Wir rechnen damit, innerhalb von 3 Jahren, also noch vor dem Jubiläum, 500 Millionen Euro für die Instandhaltung der Straßen der Stadt bereitzustellen. Es handelt sich um die größte Instandhaltungsmaßnahme in der Geschichte der letzten Jahrzehnte in Rom“, erklärte der im Oktober gewählte sozialdemokratische Bürgermeister.Sogenannte Heilige Jahre finden in der jüngeren Kirchengeschichte gewöhnlich alle 25 Jahre in Rom statt. Das Wallfahrtsjahr an der Schwelle zum dritten Jahrtausend im Jahr 2000 zog unter Papst Johannes Paul II. (1978 – 2005) mehr als 25 Millionen Besucher an. Papst Franziskus veranstaltete von Dezember 2015 bis November 2016 ein außerordentliches Heiliges Jahr der Barmherzigkeit. Das Jubiläum 2025 ist wieder ein ordentliches Heiliges Jahr und steht unter dem Motto „Pilger der Hoffnung“.Zentrale Elemente der Jubiläumsjahre sind eine Romwallfahrt, die Heilige Pforte im Petersdom und der Ablass. Zum Ritual gehört auch der Besuch bestimmter Kirchen in Rom. Die Stadt Rom erwartet zu dem Anlass 2025 rund 45 Millionen Pilger und Besucher.

apa/stol