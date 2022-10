Romano Prodi fürchtet Distanz Italiens zu EU

„Ich fürchte mich vor einer schwächeren Präsenz Italiens in Europa. Mein Land hat nur eine Zukunft, wenn es eng mit Europa verbunden bleibt“, sagte Prodi Interview mit der „Kleinen Zeitung“ (Sonntag). Sympathien für Ungarn und Polen bezeichnet der Ex-Premier als „Desaster“.Dennoch fordert der Mitte-Links-Politiker, die neue Regierung an ihren Taten zu messen, und zieht einen Vergleich zum Amtsantritt von Schwarz-Blau in Österreich 2000: „Ich war Kommissionspräsident, als Jörg Haiders FPÖ im Jahr 2000 an die Regierung kam. Jacques Chirac und andere EU-Staatenlenker wollten Österreich bestrafen. Ihr Druck auf mich war sehr groß. Ich sagte: 'Ich reagiere nicht auf ein Wahlergebnis. Ich reagiere dann, wenn die Politik einen Irrweg einschlägt.' Das gilt auch für Italien.“ Politische Unzufriedenheit in Italien habe zu der Wahl einer Partei geführt, die ihre Wurzeln im Faschismus habe, betonte der sozialdemokratische Ex-Premier.Giorgia Meloni wurde am Samstag zur ersten weiblichen Premierministerin Italiens vereidigt. Stellvertretende Regierungschefs sind Matteo Salvini (Lega) und Antonio Tajani (Forza Italia). Die Ministerbesetzung entspricht den Machtverhältnissen in der Koalition: So besetzte Fratelli d'Italia neun Ministerposten, während Lega 5 Minister und Forza Italia vier Minister ernannten. Fratelli d'Italia, die Lega und Forza Italia hatten sich schon vor den Wahlen Ende September zu einer rechten Wahlallianz zusammengeschlossen, die daraufhin eine breite Mehrheit in beiden Kammern des italienischen Parlaments erhielt.